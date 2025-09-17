Non sarebbe stato un drone russo , ma un missile polacco difettoso a danneggiare una casa nel villaggio di Wyryki, nella regione di Lublino, lo scorso 10 settembre. È quanto rivela il quotidiano Rzeczpospolita, che cita fonti vicine ai servizi di sicurezza polacchi. Quel giorno, le difese aeree di Varsavia erano state attivate per contrastare un’incursione di droni russi vicino al confine con l’Ucraina. Facendo innalzare la tensione internazionale. Secondo le ricostruzioni del giornale, un missile aria-aria Aim-120 lanciato da un caccia F-16 dell’aeronautica polacca avrebbe avuto un malfunzionamento, colpendo l’abitazione per errore. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: missile - polacco

Polonia, casa a Lublino colpita da missile polacco e non da drone russo, ma Tusk insiste con "nemico inesistente" del Cremlino: "Sono stati loro"

Polonia, casa a Lublino colpita da missile polacco e non da drone russo, ma Tusk insiste con "nemico inesistente" del Cremlino: "Sono stati loro" - X Vai su X

Kiev: nella notte 164 droni russi e un missile balistico - facebook.com Vai su Facebook

Polonia. La casa di Wyryki colpita da missile polacco, non da drone russo; «Un missile polacco ha colpito la casa, non un drone russo». Le rivelazioni della stampa polacca e l'ira del presidente: «Non sono stato informato»; Fonti stampa: la casa a Wyryki sarebbe stata colpita da un missile polacco, non da un drone russo.

«Un missile polacco ha colpito la casa, non un drone russo». Le rivelazioni della stampa polacca e l’ira del presidente: «Non sono stato informato» - Secondo quanto riportato dal quotidiano Rzeczpospolita sarebbe stato un missile polacco difettoso a danneggiare una casa nel villaggio di Wyryki lo scorso 10 settembre L'articolo «Un missile polacco h ... Scrive msn.com

Danni da missile polacco, no drone russo,polemica a Varsavia - Sarebbe stato un missile polacco e non un drone russo a danneggiare un'abitazione nella regione di Lublino il 10 settembre scorso, quando vennero attivate le difese aeree per contrastare l'incursione ... Come scrive ansa.it