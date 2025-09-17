Un insolito schema di gioco sabato 20 settembre presentazione del romanzo Voliani e Galante alle Terme del Corallo

Sabato 20 settembre, alle 17, la suggestiva Sala della Mescita delle Terme del Corallo ospiterà la presentazione del romanzo giallo “Un insolito schema di gioco”. L'opera, pubblicata da CTL casa editrice livornese, porta le firme degli autori Deborah Voliani e Giuliano Galante.L'iniziativa, dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

