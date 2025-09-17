Che cosa si prova a sorvolare la Terra a 400 chilometri di altezza? Come si affrontano sei mesi lontano da casa fluttuando in assenza di gravità? Per la prima volta queste domande trovano risposta in un' esperienza cinematografica senza precedenti e unica nel suo genere. In Cina il 5 settembre è uscito Shenzhou 13, il primo film cinese girato nello Spazio in risoluzione 8K. L'opera, basata sulla permanenza di sei mesi dell'equipaggio della Shenzhou-13 a bordo della stazione spaziale cinese, trasporta gli spettatori ad altissima quota, dove solo pochi esseri umani hanno messo piede — o meglio, galleggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un film ad altissima quota: ecco il documentario spaziale "Shenzhou 13"