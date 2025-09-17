© Feedpress.me - Un figlio (e fratello) d'arte freddo, veloce e... maturo: ecco chi è Mattia Furlani, oro ai Mondiali d'atletica

Mattia Furlani ha soltanto vent’anni ma è già entrato nella leggenda. Ai Mondiali di Tokyo l’azzurro ha conquistato l’ oro nel salto in lungo, firmando un balzo da 8,39 metri, nuovo primato personale, e diventando così il più giovane campione del mondo della specialità. Un risultato che segna una svolta per l’ atletica italiana: mai prima d’ora un atleta azzurro aveva trionfato in un. 🔗 Leggi su Feedpress.me

