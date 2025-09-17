Un festival della lingua inglese con l’Accademia Britannica - IH Arezzo
Arezzo, 17 settembre 2025 – Un festival della lingua inglese apre il nuovo anno dell’Accademia Britannica - IH Arezzo. L’avvio delle attività della storica scuola cittadina sarà, come tradizione, anticipato sabato 20 settembre da una giornata di festa con tante iniziative a partecipazione gratuita per tutte le età tra test di livello, conversazioni, laboratori creativi, giochi da tavola, premiazioni degli allievi e presentazione delle novità didattiche e formative. Questo open day sarà ospitato dai locali in vicolo Pietro da Cortona tra le 10.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 17.30, permettendo a bambini, ragazzi e adulti di respirare le atmosfere tipicamente inglesi direttamente nel centro storico di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - lingua
Festival di Sanremo, Al Bano senza peli sulla lingua: ''Se non mi vogliono non mi interessa''
La Provincia Unica TV. . Presentata l’ottava edizione del festival della lingua italiana promosso a Lecco da Fondazione Treccani, in programma dal 26 al 29 settembre. Fra gli appuntamenti, il concerto di Daniele Silvestri - facebook.com Vai su Facebook
Festival Treccani della Lingua Italiana a Lecco, tutto pronto per l’8^ edizione https://lecconotizie.com/cultura/lecco-cultura/festival-treccani-della-lingua-italiana-a-lecco-tutto-pronto-per-l8-edizione/… via @Lecco Notizie - X Vai su X