Un ex Serie A potrebbe rincontrare il Napoli ecco quando e dove
Il Napoli potrebbe affrontarlo di nuovo, ecco quando e dove. La Champions League regala gioie e dolori, si sa. In attesa della super sfida del Napoli contro il Manchester City, sono diverse le partite europee già giocate ieri sera e ce n’è una che ha stupito tutti. Si tratta di Benfica-Qarabag, vinta dagli azeri per 3-2 all’Estadio Da Luz. Un risultato negativo, chiaramente, per i portoghesi, che subito dopo il match hanno esonerato Bruno Lage. Una notizia che ha aperto le candidature per la panchina, tra le quali spicca quella di Jose Mourinho. L’ex tecnico della Roma sembra uno dei principali indiziati a sostituire Lage sulla panchina del Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: serie - potrebbe
L’addio di un grande protagonista della teoria del big bang: perché potrebbe essere felice senza la serie
Tamara tunie lascia la serie law & order: ecco perché potrebbe tornare
Rugani Juventus, il difensore centrale bianconero potrebbe lasciare ancora Madama! Su di lui anche gli occhi della Serie A: un club si sarebbe già mosso
Qualcuno potrebbe definirle 'Serie Tv psicologiche', ma sarebbe una definizione finanche riduttiva: comunque sì, se vi piacciono le 'serie tv psicologiche' queste 6 sono di certo tra quelle che raccontano meglio le complessità della mente umana. E per alcune - facebook.com Vai su Facebook
Un “cavallo pazzo” potrebbe tornare in Serie A Enilive Il Marsiglia ha messo sul mercato Rabiot #DAZN - X Vai su X
Montecarlo, il main draw: Zverev, Djokovic e Tsitsipas dalla stessa parte; Bologna, un altro addio in attacco: Karlsson saluta e resta in Serie A, ecco dove andrà; Gattuso spinto da Buffon verso la panchina dell’Italia: perché è convinto sia l’uomo giusto.
Stefano Okaka, ex enfant prodige della Roma. Ora potrebbe ritornare in Serie C - Le parole di Stefano Okaka di qualche mese fa lasciavano spazio a delle interpretazioni. Secondo m.tuttomercatoweb.com