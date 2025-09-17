Un ex Serie A potrebbe rincontrare il Napoli ecco quando e dove

Il Napoli potrebbe affrontarlo di nuovo, ecco quando e dove. La Champions League regala gioie e dolori, si sa. In attesa della super sfida del Napoli contro il Manchester City, sono diverse le partite europee già giocate ieri sera e ce n’è una che ha stupito tutti. Si tratta di Benfica-Qarabag, vinta dagli azeri per 3-2 all’Estadio Da Luz. Un risultato negativo, chiaramente, per i portoghesi, che subito dopo il match hanno esonerato Bruno Lage. Una notizia che ha aperto le candidature per la panchina, tra le quali spicca quella di Jose Mourinho. L’ex tecnico della Roma sembra uno dei principali indiziati a sostituire Lage sulla panchina del Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

