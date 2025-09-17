Un docufilm sulla storia centenaria del calcio a Trieste e nella Venezia Giulia

Triesteprima.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato nella sala Giunta del Comune di Trieste il docufilm inedito "Storia centenaria del calcio triestino e giuliano dalla Serie A ai dilettanti" realizzato dal filmaker Dario Roccavini in collaborazione con lo scrittore e opinionista sportivo Bruno Gasperutti, che illustra, anno per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: docufilm - storia

“Memorabilia – Una Storia di Famiglia”: il docufilm che racconta il teatro amatoriale e il welfare aziendale nel boom economico italiano

Effetto Venezia: dal 9 luglio il docufilm di Bruciati che racconta 40 anni di storia

"Indomita", la storia di Maria Canins raccontata in un docufilm

Un docufilm sulla storia centenaria del calcio a Trieste e nella Venezia Giulia; PRESENTATO IL DOCUFILM INEDITO “STORIA CENTENARIA DEL CALCIO TRIESTINO E GIULIANO DALLA SERIE A AI DILETTANTI” | NordestNews; La storia centenario del nostro calcio: prima proiezione del docufilm il 23 settembre.

Italia femminile di calcio, il docufilm sull'Europeo della Nazionale: online l'ultima puntata di «Le azzurre siamo noi» - Dall’arrivo il 27 giugno nel ritiro di Weggis, sul lago di Lucerna, all’incontro del 24 luglio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 28 giorni durante i quali il calcio ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Docufilm Storia Centenaria Calcio