Un docufilm sulla storia centenaria del calcio a Trieste e nella Venezia Giulia

È stato presentato nella sala Giunta del Comune di Trieste il docufilm inedito "Storia centenaria del calcio triestino e giuliano dalla Serie A ai dilettanti" realizzato dal filmaker Dario Roccavini in collaborazione con lo scrittore e opinionista sportivo Bruno Gasperutti, che illustra, anno per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it