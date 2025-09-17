Il Teatro Nuovo di Pisa inaugura la nuova stagione sabato 20 settembre con un doppio appuntamento che unisce incontro con il pubblico e grande teatro.Alle ore 18:30, il direttore artistico Carlo Scorrano presenterà al pubblico il cartellone della stagione 202526, intitolata Riso Amaro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

“Mi hanno diagnosticato un tumore al rene. Avevo dei sintomi trascurati, dolore nella zona lombare e sangue nelle urine”: la confessione del comico Roberto Ciufoli

'Un comico fatto di sangue', il Teatro Nuovo apre la stagione con Alessandro Benvenuti; Com’ero buffo: sul palco i detenuti del carcere di Livorno, presso la Casa Circondariale Le Sughere; Via alla nuova stagione del Teatro Nuovo.

Cultura: al via la stagione 2025/2026 del Teatro Nuovo - In ‘Riso Amaro’ il Teatro Nuovo conferma la sua attenzione al contemporaneo con nomi di rilevanza internazionale tra i quali: Familie Flöz, César Brie, Eugenio Barba, Emma Dante, Antonio Rezza, I ... Riporta pisatoday.it

Teatro comico nelle frazioni. Altre serate - Domani sera alle 21,30 al Circolo Arci di Isola, è la volta di "Risata a due", con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda, un nuovo lavoro del Teatrino dei Fondi e un altro ... Scrive lanazione.it