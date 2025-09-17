Il motore della navicella cargo Cygnus XL si è spento prima del previsto durante le manovre per l'avvicinamento alla Stazione Spaziale . Avrebbe dovuto attraccare oggi. Il carico include strumentazione scientifica ma anche viveri per l'equipaggio. 🔗 Leggi su Dday.it

Pedro Martinez annulla un MATCH POINT, sconfigge Holger Rune al tie-break del terzo set dopo un match carico di tensione e la Spagna pareggia i conti: è 2-2 contro la Danimarca! - X Vai su X

Un carico record di 5 tonnellate manca l'appuntamento con la Stazione Spaziale Internazionale; Viaggio aereo record e carico eccezionale per Dhl in Italia: 111 tonnellate su Antonov; Porsche Cayenne Electric protagonista di un nuovo record. Apparizione in programma al Goodwood Festival of Speed.

Il Tir frena ma si sgancia il carico, trasportava bobine di alluminio da 5,5 tonnellate l'una - I vigili del fuoco sono stati impegnati con una squadra e l'autogru poco prima dell'ingresso del Punto Franco Nuovo, dove ad un autoarticolato in frenata si è sganciato il carico, composto ... Riporta ilgazzettino.it

Tir frena, 6 bobine di ferro (5,5 tonnellate l'una) si sganciano e rotolano verso la cabina: attimi di paura vicino alla rampa della superstrada - Tir frena e si sgancia il carico: 6 bobine di alluminio (circa 5,5 tonnellate l'una) rotolano verso la cabina di guida. Secondo ilgazzettino.it