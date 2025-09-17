Un anno fa moriva Chiara Jaconis colpita da una statuetta ai Quartieri Spagnoli La famiglia in udienza dal Papa
Il 17 settembre del 2024, all'ospedale del Mare di Napoli, moriva Chiara Jaconis, turista veneta di 30 anni che, due giorni prima, mentre passeggiava in strada ai Quartieri Spagnoli era stata colpita da una statuetta lanciata da un balcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chiara Jaconis, un anno fa la morte a Napoli per una statuetta lanciata in strada: chi è il 13enne accusato, il ruolo dei genitori e cosa rischiano - Niente potrà mai cancellare lo strazio per aver perso una figlia e nessuno potrà mai restituire il sorriso di quella ragazza. Scrive leggo.it
Napoli ricorda con un concerto Chiara Jaconis a un anno dalla morte - La giovane fu uccisa da un oggetto, caduto dall'alto, che la colpì alla testa. Segnala rainews.it