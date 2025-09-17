Il 17 settembre del 2024, all'ospedale del Mare di Napoli, moriva Chiara Jaconis , turista veneta di 30 anni che, due giorni prima, mentre passeggiava in strada ai Quartieri Spagnoli era stata colpita da una statuetta lanciata da un balcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anno - moriva

#Luca 14 settembre. Un anno fa, tragicamente, moriva Luca Salvadori, figlio di Maurizio -manager musicale, fondatore e direttore della scuderia Trident Motorsport. Aveva 32 anni. La scomparsa fu determinata da gravi conseguenze legate all'incidente del qu - facebook.com Vai su Facebook

Un anno fa moriva Chiara Jaconis, colpita da una statuetta ai Quartieri Spagnoli. La famiglia in udienza dal Papa; Delitto di Garlasco, 18 anni fa l’omicidio di Chiara Poggi: le indagini e le piste ancora aperte; Un anno fa moriva Chiara Jaconis, Napoli la ricorda con un concerto.

Chiara Jaconis, un anno fa la morte a Napoli per una statuetta lanciata in strada: chi è il 13enne accusato, il ruolo dei genitori e cosa rischiano - Niente potrà mai cancellare lo strazio per aver perso una figlia e nessuno potrà mai restituire il sorriso di quella ragazza. Scrive leggo.it

Napoli ricorda con un concerto Chiara Jaconis a un anno dalla morte - La giovane fu uccisa da un oggetto, caduto dall'alto, che la colpì alla testa. Segnala rainews.it