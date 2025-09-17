La mattina del 25 luglio 2023, è uscito di casa e ha trovato la sua auto accartocciata sotto il tronco di un albero. Uno dei tantissimi alberi, 4.776 per la precisione, abbattuti dal violentissimo nubifragio che spazzò Milano poco più di due anni fa, con raffiche di vento di velocità superiore ai 100 chilometri orari e 40 millimetri di pioggia caduti in appena 10 minuti (invece che in un mese intero come accade normalmente). Un evento unico nella storia della città, con danni in tutti i quartieri, decine di strade off limits al traffico e scuole inagibili. La causa legale. Ora si scopre che il proprietario di quella macchina, posteggiata in via XX Settembre, a due passi da piazza Conciliazione, ha fatto causa a Palazzo Marino per ottenere un risarcimento di 19mila euro, quasi certamente il valore del veicolo reso inutilizzabile dal crollo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un albero gli distrugge l’auto: chiede 19mila euro al Comune ma la risposta è negativa: “Era in divieto di sosta”