Un aborto può portare alla modifica del ciclo mestruale?
Buongiorno dottore, ho purtroppo avuto un aborto spontaneo alla 10ª settimana. Successivamente il ciclo mestruale è tornato, ma con un flusso davvero molto ridotto rispetto a prima e più breve (attorno ai 2 giorni rispetto ai 4-5 di prima). Quali potrebbero essere le cause? E’ un effetto collaterale del raschiamento? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
