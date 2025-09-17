Umtiti abbandona il calcio a 31 anni | Ho dato tutto me stesso Non ho rimpianti
In passato è stato accostato più e più volte al Milan, ma non è mai arrivato: all'età di 31 anni, Samuel Umtiti, lascia il calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: umtiti - abbandona
Umtiti lascia il calcio. L'ex difensore del Barcellona e del Lecce ha annunciato il suo ritiro all'età di 31 anni - X Vai su X
A Lecce ho riscoperto sensazioni inesplicabili, quasi dimenticate, la semplice gioia di giocare al calcio e ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto". Samuel Umtiti ha confermato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato, chiudendo la sua carriera a 31 a - facebook.com Vai su Facebook
Samuel Umtiti, calciatore ex Lecce e Barcellona si ritira a 31 anni: 'Giunto il momento di salutare'; Samuel Umtiti lascia il calcio a 31 anni: l’addio del campione del mondo con la Francia; Samuel Umtiti lascia il calcio: il difensore francese annuncia il ritiro a 31 anni.
Umtiti, lo struggente addio al calcio: "A Lecce ho riscoperto sensazioni quasi dimenticate" - Una carriera segnata da grandi successi, ma anche da continui infortuni, porta l’ex campione del mondo a prende ... Secondo leccesette.it
Il ritiro di Samuel Umtiti dal calcio a 31 anni: un Mondiale di gloria e troppi infortuni - Samuel Umtiti, campione del mondo francese passato anche dal Lecce, è stato costretto ad annunciare il ritiro a soli 31 anni per i troppi infortuni. Da corriere.it