Un post su Reddit, nel forum “Wedding Drama”, ha sollevato discussioni riguardo alle sistemazioni scelte per un matrimonio in trasferta. Una damigella d’onore ha raccontato che per le nozze gli era stata assegnata una stanza da condividere con una coppia, pur essendo single. “Dato che viaggio da sola (sono una delle poche invitate a non avere un fidanzato, penso che siamo io e altre due ragazze) la sposa mi ha messo in una camera da condividere con una coppia per due notti. – ha scritto – Non sono nemmeno dei miei amici stretti, solo conoscenti”. La sposa ha ammesso che la disposizione “ non è ideale “, spiegando che coordinare gli alloggi è stato “davvero arduo” poiché molte stanze erano pensate per tre persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Umiliata a fare la terza incomoda. Mi hanno messo nella stessa camera con un’altra coppia”: una damigella single si sfoga su Reddit prima del matrimonio