Umbria Noise by the lake a Castiglione del Lago con l' undicesima edizione torna il festival dedicato alla scena locale
Un fine settimana all’insegna della scena musicale umbra. Per l’undicesimo anno, venerdì 19 e sabato 20 settembre alla Darsena di Castiglione del Lago, ci sarà “Umbria Noise by the Lake”, il festival dedicato al suono Made in Umbria. L’edizione 2025 del festival organizzato dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
