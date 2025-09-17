Ultimissime Juve LIVE | pazza rimonta dei bianconeri col Borussia Dortmund Di Gregorio rischia di diventare un caso
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 17 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 16 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 settembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - juve
Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime
Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani
Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui - X Vai su X
Juventus - Inter, le ultimissime sulle formazioni https://tinyurl.com/27fjqwg4 #chivu #formazioni #inter #juventus #Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Live News: torna la Champions League; Serie A, Como-Genoa 1-1 e Verona-Cremonese 0-0 - Como-Genoa 1-1; Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni.
Juve pazza anche in Champions, col Borussia finisce 4-4 - Succede tutto in una pazza ripresa, alla fine Vlahovic e Kelly riacciuffano ... ansa.it scrive
??Juve pazza... e fragile. Di Gre male, difesa HORROR: problema con le big? | OneFootball - La Juventus ha vissuto altalene di emozioni nelle due intensissime gare contro l'Inter (vinta 4- Come scrive onefootball.com