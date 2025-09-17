Ultima Generazione | Boicottaggio oltre 50mila adesioni
L’11 ottobre comincia il boicottaggio dei supermercati. Italia, 17 settembre 2025 – Nei giorni scorsi la nostra richiesta di adesione al boicottaggio dei supermercati ha raggiunto le 50.000 adesioni (cifra che continua ad aumentare). 50.000 persone che, a partire dall’ 11 ottobre smetteranno di fare la spesa nei supermercati almeno per un giorno a settimana. Boicottare i supermercati in questo momento storico significa opporsi ad un modello economico predatorio e distruttivo della natura e del lavoro; le grandi compagnie dei supermercati non vogliono a fare a meno dei prodotti israeliani neanche in pieno genocidio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
Una nuova TC di ultima generazione all’ospedale Città di Aprilia
Ultima Generazione contro i supermercati Carrefour: "Complici del genocidio in Palestina"
«Ci sono oltre 90 processi aperti per le nostre azioni, rischiamo anni di carcere» - Simone Costantini, membro del movimento di ecoattivisti Ultima generazione, la crisi climatica è ormai evidente ma aumentano i provvedimenti per reprimere gli ambientalisti. Come scrive ilmanifesto.it
La giustizia italiana si sta adoperando molto contro Ultima Generazione - Entro la fine della settimana un giudice del tribunale di Roma deciderà se condannare o assolvere due attivisti di Ultima Generazione accusati di aver violato il foglio di via, un provvedimento che ... Si legge su ilpost.it