Ultima Generazione | Boicottaggio oltre 50mila adesioni

L’11 ottobre comincia il boicottaggio dei supermercati. Italia, 17 settembre 2025  – Nei giorni scorsi la nostra richiesta di adesione al boicottaggio dei supermercati ha  raggiunto le 50.000 adesioni  (cifra che continua ad aumentare). 50.000 persone che, a partire dall’ 11 ottobre  smetteranno di fare la spesa  nei supermercati almeno per un giorno a settimana.  Boicottare i supermercati in questo momento storico significa opporsi ad un  modello economico predatorio  e distruttivo della natura e del lavoro; le grandi compagnie dei supermercati  non vogliono a fare a meno dei prodotti israeliani  neanche in pieno genocidio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

