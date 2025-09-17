UIL di Taranto | raccolta fondi a sostegno del popolo di Gaza e dei bambini vittime della guerra
Tarantini Time Quotidiano UIL di Taranto, con il coordinamento di Gennaro Oliva, esprime la sua solidarietà e vicinanza al popolo di Gaza, in particolare ai bambini che stanno subendo la parte più tragica e devastante di questa guerra. In un momento così delicato, dove la sofferenza umana è alle stelle, la UIL di Taranto ha deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere le vittime, in particolare attraverso l’intervento di Emergency, che da anni opera nelle zone più colpite dai conflitti. “Abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa per rispondere in modo concreto al bisogno di solidarietà che giunge da Gaza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: taranto - raccolta
La Uil Taranto avvia una raccolta fondi a sostegno del popolo di Gaza; Per Gaza e i suoi bambini: la UIL di Taranto avvia una raccolta fondi; La Uil di Taranto si mobilita per Gaza. Al via la raccolta fondi.
