UFFICIALE – La Giunta dà il via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan

Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro entra in una nuova fase decisiva. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: la Giunta di Palazzo Marino ha approvato la delibera che apre alla vendita dell’impianto e delle aree circostanti ai due club milanesi, Inter e Milan. Ad annunciarlo è stata la vicesindaca Anna Scavuzzo durante una conferenza stampa: “La giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che arriverà in commissione e in consiglio. È stato un lavoro importante, ringrazio il consiglio comunale che ci ha dato il perimetro per costruire questo processo, in un continuo dialogo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it