Il sogno di un PLE della WWE in Italia sembra diventare realtà. Secondo quanto riportato da sportbusiness.com che cita il presidente Nick Khan. L’annuncio di Nick Khan al summit IMG x RedBird. L’Italia si prepara ad accogliere il suo primo Premium Live Event WWE nel 2026, in concomitanza con l’ingresso del paese nell’accordo di streaming tra Netflix e la World Wrestling Entertainment. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della WWE, Nick Khan, che ha rivelato la notizia durante l’ IMG x RedBird Summit 2025 tenutosi nel Cotswolds, in Inghilterra. In un’intervista esclusiva a SportBusiness, Khan ha confermato che l’Italia entrerà “all’inizio del prossimo anno” nella lista dei mercati internazionali che ospitano eventi premium della federazione di Stamford. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - UFFICIALE: Ci sarà un PLE WWE in Italia nel 2026, parola del presidente Nick Khan