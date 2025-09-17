UFFICIALE | Ci sarà un PLE WWE in Italia nel 2026 parola del presidente Nick Khan
Il sogno di un PLE della WWE in Italia sembra diventare realtà. Secondo quanto riportato da sportbusiness.com che cita il presidente Nick Khan. L’annuncio di Nick Khan al summit IMG x RedBird. L’Italia si prepara ad accogliere il suo primo Premium Live Event WWE nel 2026, in concomitanza con l’ingresso del paese nell’accordo di streaming tra Netflix e la World Wrestling Entertainment. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della WWE, Nick Khan, che ha rivelato la notizia durante l’ IMG x RedBird Summit 2025 tenutosi nel Cotswolds, in Inghilterra. In un’intervista esclusiva a SportBusiness, Khan ha confermato che l’Italia entrerà “all’inizio del prossimo anno” nella lista dei mercati internazionali che ospitano eventi premium della federazione di Stamford. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
