Ue verso robuste sanzioni a Israele

13.45 "L'operazione a Gaza City rappresenta un'escalation della guerra.Oggi presentiamo un robusto pacchetto di sanzioni. L'obiettivo non è punire Israele ma migliorare la situazione a Gaza.Tutti gli Stati membri sono d'accordo nel dire che la situazione è intollerabile". Lo detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas in conferenza stampa, precisando che "oltre a ministri israeliani estremisti" nel pacchetto (che deve essere approvato all'unanimità) "ci sono altri membri di Hamas e coloni violenti". Non sono incluse misure sul commercio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it