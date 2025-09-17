Ue Ey-Parthenon | da Philip Morris International ' impronta' da 290 miliardi 43 miliardi di investimenti

Bruxelles, 17 set. (Adnkronos) - Philip Morris International (Pmi), multinazionale quotata al Nyse nata da uno spin off di Altria nel 2008 ma le cui origini risalgono alla prima metà dell'Ottocento, ha contribuito all'economia europea nel quinquennio 2019-2023 con una "impronta economica" che ammonta ad un totale stimato di quasi 290 mld di euro (289,1 mld). E' quanto hanno calcolato Ey e Parthenon, in uno studio commissionato dalla compagnia con sede legale nel Connecticut (Usa), ma il cui quartier generale si trova a Losanna, in Svizzera. Il contributo economico di Pmi, per "una media di 57 mld l'anno, è paragonabile al Pil di diversi Stati membri ", dice Bart Deckers, senior partner di Ey, che ha curato lo studio e lo ha presentato stamani all'Autoworld di Bruxelles, ricordando che i "180 mld" di euro versati ai singoli Erari costituisce una categoria fondamentali di gettito" fiscale per gli Stati nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

