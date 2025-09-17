L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Andiamo a vedere chi saranno arbitro, assistenti, quarto uomo e VAR in Udinese-Milan di sabato sera, 20 settembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, la designazione arbitrale per la quarta giornata di Serie A