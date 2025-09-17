Udinese-Milan la designazione arbitrale per la quarta giornata di Serie A

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Andiamo a vedere chi saranno arbitro, assistenti, quarto uomo e VAR in Udinese-Milan di sabato sera, 20 settembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan la designazione arbitrale per la quarta giornata di serie a

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, la designazione arbitrale per la quarta giornata di Serie A

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Serie A, le designazioni arbitrali della quarta giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza; Serie A – Designazioni arbitrali: Colombo a Torino e Zufferli a Firenze; SERIE A ENILIVE - Designazioni 32ª Giornata.

udinese milan designazione arbitraleUdinese-Milan: arbitra Doveri, al VAR Meraviglia e Maresca - Per questa gara è stata designato l'arbitro Daniele Doveri della sezione ... Da milannews.it

La designazione arbitrale per Udinese-Milan - Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Meraviglia e Maresca al VAR. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Designazione Arbitrale