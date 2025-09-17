Udinese-Milan ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come di consueto, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, quarta giornata di Serie A. La partita è in programma per le 20:45 di sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan ecco luogo e orario della conferenza stampa di allegri

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Dove vedere Udinese-Milan in diretta TV e streaming?; 2025 giornata-4 udinese-milan preview; Serie A Enilive 2025/2026: data e orari dalla 4ª alla 12ª giornata.

udinese milan luogo orarioUdinese, Runjaic verso il Milan: data e orario della conferenza stampa - Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese, che torna a giocare in casa e ospiterà al Friuli i rossoneri. Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Luogo Orario