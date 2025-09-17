Udinese-Milan Allegri vara l’attacco fantasia? Ci sono i presupposti
Christopher Nkunku è entrato benissimo in campo nel finale di Milan-Bologna e Massimiliano Allegri medita di lanciarlo dall'inizio sabato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: udinese - milan
Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”
Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel
Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese
Udinese-Milan, Atta: “Dovremo lottare. Sarà una bella partita” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
La Serie A torna protagonista da MATE! Il grande calcio ti aspetta sul nostro maxi schermo: gusto, birra fresca e partite tutte da vivere. Questa settimana in campo: 20.09 | Verona – Juventus (18:00) 20.09 | Udinese – Milan (20:45) 21.09 | Fiorenti - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Bologna, formazioni probabili: Allegri vara un centrocampo d’élite; Milan-Bologna diretta tv, streaming e gratis online: dove vedere il match; Milan sfida il Perth Glory: Allegri punta su Jimenez.
Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”. Salterà anche l’Udinese - Il tecnico rossonero non sarà in panchina contro l'Udinese dopo le proteste per il rigore prima concesso e poi revocato a Nkunku ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Milan, non solo Udine: Allegri non sarà in panchina anche contro il Lecce in Coppa Italia - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan- Segnala milannews.it