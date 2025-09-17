© Pianetamilan.it - Udinese, Atta: “Milan? Sarà una bella partita. Speriamo di vincere”

Sabato si disputerà Udinese - Milan e Arthur Atta , centrocampista del friulani, ha parlato del match in programma al 'Bluenergy Stadium'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: udinese - atta

Calciomercato Udinese, ufficiale il riscatto di Atta: il comunicato

Atta: "La Serie A è come la Premier. All'Udinese ho tutto, anche la pasta che mi porto a casa"

Atta sull’Inter: «Penso che sia la più forte della Serie A, un top club. L’Udinese è stata una scelta convinta»

UDINESE - Atta: "I miei compagni mi aiutano ad essere più forte" https://ift.tt/0kYaXE8 - X Vai su X

Udinese, Atta: “Contro il Milan sarà una bella partita davanti ai nostri tifosi. Dovremo lottare, speriamo di vincere” ? - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Milan Atta | Dovremo lottare Sarà una bella partita; Il gol a San Siro e molto altro | Atta sarà la rivelazione dell' anno?.

Udinese, Atta: "Contro il Milan sarà una bella partita: speriamo di vincere" - Arthur Atta, attaccante francese di 22 anni, è la nuova scoperta dell'Udinese e si candida quest'anno a essere uno degli uomini copertina della squadra friulana di mister ... Riporta milannews.it

Udinese, Atta verso il Milan: "Sappiamo che dobbiamo lottare, speriamo di vincere" - Arthur Atta, giocatore dell'Udinese, ospite di Udinese Tonight su TV12, ha parlato anche della prossima gara dei bianconeri contro il Milan. Secondo milannews.it