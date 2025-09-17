Udine la manifestazione diventa statica cittadini privati del diritto di sfilare
Manifestare è un diritto di tutti. Eppure, a Udine oggi si vieta ciò che altrove è consentito. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: udine - manifestazione
Città sicure o città in ostaggio? Parte da Udine la manifestazione di un Italia che non vuole più tacere
Giovedì 18 settembre, ore 20:30, ci vediamo al Circolo Nuovi Orizzonti Arci Udine Rizzi per la seconda assemblea pubblica in vista della manifestazione del 14 ottobre. Nei prossimi giorni verranno rese informazioni più dettagliate sullo svolgimento del corteo - facebook.com Vai su Facebook
Niente corteo dell'ultradesta cittadina a Udine. La passeggiata per la sicurezza diventa statica; Udine, la manifestazione diventa statica, cittadini privati del diritto di sfilare; Torino, manifestazione per Lorenzo, morto durante l'alternanza scuola-lavoro: scontri tra studenti e polizia.