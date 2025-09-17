Ucraina Zelensky a Trump | Serve una posizione chiara sulla guerra contro la Russia

Lanotiziagiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky torna a chiedere chiarezza a Washington. In un’intervista concessa alla giornalista Yalda Hakim di Sky News, il presidente ucraino ha invitato Donald Trump a definire una “posizione chiara” sulla guerra in Ucraina e sul percorso verso una possibile fine delle ostilità. “Prima di porre fine alla guerra, voglio davvero che tutti gli accordi siano in vigore. Voglio avere un documento che sia sostenuto dagli Stati Uniti e da tutti i partner europei. Questo è molto importante. Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno di una posizione chiara da parte del presidente Trump”, ha dichiarato Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

ucraina zelensky a trump serve una posizione chiara sulla guerra contro la russia

© Lanotiziagiornale.it - Ucraina, Zelensky a Trump: “Serve una posizione chiara sulla guerra contro la Russia”

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina

Putin osserva in mimetica le esercitazioni militari. Papa: La Nato non ha iniziato nessuna guerra - Rubio: Trump è l'unico leader che parla con ucraini, europei e russi; Ucraina, Zelensky esorta Trump: «Serve una posizione chiara». Colpita in pieno giorno l’università farmaceutica di Kharkiv - Il video; Ucraina, Zelensky: serve una posizione chiara di Trump. Incontrare Putin in Alaska è stato un errore.

Ucraina, Zelensky: serve una posizione chiara di Trump. Incontrare Putin in Alaska è stato un errore - Secondo il presidente ucraino con lo sconfinamenoti dei droni Mosca sta mettendo alla prova la Nato e inviando un messaggio ... Come scrive askanews.it

ucraina zelensky trump serveZelensky a Trump: serve posizione chiara sulla fine della guerra - Il presidente ucraino ha chiesto all'omologo Usa una "posizione chiara" per fare finire la guerra in ucraina. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Trump Serve