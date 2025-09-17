Ucraina Zelensky a Trump | Serve una posizione chiara sulla guerra contro la Russia

Volodymyr Zelensky torna a chiedere chiarezza a Washington. In un’intervista concessa alla giornalista Yalda Hakim di Sky News, il presidente ucraino ha invitato Donald Trump a definire una “posizione chiara” sulla guerra in Ucraina e sul percorso verso una possibile fine delle ostilità. “Prima di porre fine alla guerra, voglio davvero che tutti gli accordi siano in vigore. Voglio avere un documento che sia sostenuto dagli Stati Uniti e da tutti i partner europei. Questo è molto importante. Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno di una posizione chiara da parte del presidente Trump”, ha dichiarato Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

