Ucraina Zelensky a Trump | Serve una posizione chiara sulla guerra contro la Russia
Volodymyr Zelensky torna a chiedere chiarezza a Washington. In un’intervista concessa alla giornalista Yalda Hakim di Sky News, il presidente ucraino ha invitato Donald Trump a definire una “posizione chiara” sulla guerra in Ucraina e sul percorso verso una possibile fine delle ostilità. “Prima di porre fine alla guerra, voglio davvero che tutti gli accordi siano in vigore. Voglio avere un documento che sia sostenuto dagli Stati Uniti e da tutti i partner europei. Questo è molto importante. Per far sì che ciò accada, abbiamo bisogno di una posizione chiara da parte del presidente Trump”, ha dichiarato Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Drone su Varsavia è un’intimidazione di Mosca alla Nato” - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: "I russi sapevano esattamente dove colpire" Una bomba guidata ha ucciso almeno 24 persone in un villaggio nel Donetsk - facebook.com Vai su Facebook
Putin osserva in mimetica le esercitazioni militari. Papa: La Nato non ha iniziato nessuna guerra - Rubio: Trump è l'unico leader che parla con ucraini, europei e russi; Ucraina, Zelensky esorta Trump: «Serve una posizione chiara». Colpita in pieno giorno l’università farmaceutica di Kharkiv - Il video; Ucraina, Zelensky: serve una posizione chiara di Trump. Incontrare Putin in Alaska è stato un errore.
Ucraina, Zelensky: serve una posizione chiara di Trump. Incontrare Putin in Alaska è stato un errore - Secondo il presidente ucraino con lo sconfinamenoti dei droni Mosca sta mettendo alla prova la Nato e inviando un messaggio ... Come scrive askanews.it
Zelensky a Trump: serve posizione chiara sulla fine della guerra - Il presidente ucraino ha chiesto all'omologo Usa una "posizione chiara" per fare finire la guerra in ucraina. Si legge su rainews.it