Ucraina tra diplomazia e retorica di guerra della Nato e dell' Ue | la pace resta lontana mentre l’Europa si prepara al peggio
A più di 1300 giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la guerra resta lontana dalla sua conclusione, nonostante gli sforzi diplomatici recenti Ucraina, il conflitto infinito e il ritorno della diplomazia: ma la pace resta solo un'ipotesi A più di 1300 giorni dall’inizio del conf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ucraina: Mosca, obiettivi al momento irraggiungibili con diplomazia
Trump chiama, Putin “risponde” con centinaia di droni e missili sull’Ucraina: “La diplomazia ora non serve”
Mosca, 'gli obiettivi in Ucraina irraggiungibili con diplomazia'
UCRAINA | Von der Leyen: "Mosca deride la diplomazia, calpesta il diritto. Garanzie di sicurezza per Kiev e più sanzioni alla Russia" #ANSA
L’Europa che vuole la guerra: dall’Ucraina ai droni in Polonia, la diplomazia è morta.; Negoziati, la difficile posizione di Zelensky tra guerra e diplomazia; Riarmo. Il generale Mini, ‘Serve diplomazia, non retorica bellica’.
In Ucraina la guerra è tragedia umana ma anche disastro ecologico - E così la lotta per la propria sopravvivenza si intreccia a quella per la giustizia climatica ... Da ilbolive.unipd.it
Trump cambia la retorica sulla Russia: addio alla prospettiva di pace in Ucraina? - Donald Trump ha cambiato il suo atteggiamento verso la Russia, definendola per la prima volta “aggressore” nella guerra contro l’Ucraina. Secondo tag24.it