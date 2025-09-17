Ucraina Salvini sulla stretta di mano all’ambasciatore russo | Giusta se si vuole dialogo
Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato il suo incontro con l’ ambasciatore russo, avvenuto ieri durante la festa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. Salvini ha spiegato a Telelombardia: “Ho incontrato l’ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. I giornali scrivono giusto per scrivere. Ieri ero invitato come altri ministri alla festa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, ci sono andato per educazione come c’erano amici parlamentare del Pd, di Fratelli d’Italia, c’erano ambasciatori e diplomatici”. Salvini spiega il perché della stretta di mano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
