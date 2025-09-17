Ucraina Putin sogna di tornare ai confini dell’ex Urss?

17 set 2025

A svelare le mire propagandistiche dello zar è il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, che sulle colonne del Corsera spiega che i Paesi alleati dell'Ucraina non sono in guerra con la Russia L'articolo Ucraina, Putin sogna di tornare ai confini dell’ex U? proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

