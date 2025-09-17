Ucraina Putin sogna di tornare ai confini dell’ex Urss?

A svelare le mire propagandistiche dello zar è il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, che sulle colonne del Corsera spiega che i Paesi alleati dell ' Ucraina non sono in guerra con la Russia L'articolo Ucraina, Putin sogna di tornare ai confini dell’ex U? proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Polonia, il ministro degli Esteri Sikorski: "Putin sogna l'ex Urss ma è fuori dalla realtà" - «Putin sogna» di tornare ai confini dell’ex Unione Sovietica «ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto. Da gazzettadelsud.it

Il ministro polacco Sikorski: «Putin sogna l’ex Urss ma è fuori dalla realtà. I droni erano un test: abbiamo i rottami e possiamo renderli a Mosca, se credono» - L'intervista: «Oggi l’esercito meglio preparato è quello ucraino, che conta 110 brigate addestrate. Scrive msn.com