Ucraina operazione ragnatela | tutti i segreti della mossa che ha cambiato la guerra
Nel giugno 2025 Kiev ha messo a segno uno dei raid più audaci del conflitto che imperversa ormai da anni. Con oltre 100 droni FPV nascosti in camion civili, l’ operazione Ragnatela ha colpito quattro basi aeree russe fino al circolo polare artico, infliggendo un danno storico all’aviazione di Putin. Secondo le stime più accreditate, tra il 15% e il 20% dei bombardieri strategici russi pronti al combattimento è stato distrutto o danneggiato. Un evento che ha cambiato profondamente la postura militare di Mosca. I bombardieri spostati nell’estremo oriente. Per reagire, il Cremlino ha disperso i suoi Tu-95MS e Tu-160 nell’ estremo oriente: Ukrainka, Anadyr, Kamchatka. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
