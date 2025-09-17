Ucraina Mosca | Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti

Mentre sembra esserci uno stallo dal punto di vista diplomatico per una tregua tra Russia e Ucraina, sul campo Mosca rivendica ulteriori avanzamenti delle sue truppe nelle regioni ucraine. “Le nostre truppe nella zona delle operazioni militari speciali stanno avanzando praticamente su tutti i fronti “, ha dichiarato il capo di stato maggiore dell’esercito russo, il generale Valery Gerasimov, citato dalla Tass. “Le truppe avanzano nella città di Kupyansk e con successo in direzione di Krasnolimansk, dove la liberazione di Kirovsk è quasi completata”, ha spiegato. Le truppe “ sono entrate nel villaggio di Yampol, dove stanno conducendo operazioni di combattimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

