Ucraina Metsola | Apriamo ufficio del Parlamento Europeo a Kiev

Tv2000.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Ucraina continua anche nel giorno della visita della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha annunciato l’apertura di un ufficio a Kiev. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

