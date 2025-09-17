Ucraina Metsola a Kiev | L’Europa conferma il suo sostegno
La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è in visita a Kiev per ribadire il continuo e incrollabile sostegno dell’Europa all’ Ucraina. Durante la missione, Metsola incontrerà il Presidente Volodymyr Zelensky, il Primo Ministro Denys Svyrydenko, il Presidente della Rada, Ruslan Stefanchuk, e i leader di gruppo e di fazione della Verkhovna Rada. Apertura della rappresentanza ufficiale del Parlamento europeo a Kiev. Durante la visita, Metsola parlerà al Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, e annuncerà ufficialmente l’apertura della rappresentanza ufficiale del Parlamento europeo a Kiev, co-localizzata con la delegazione dell’UE, a dimostrazione della maggiore presenza e del sostegno dell’Europa sul territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
