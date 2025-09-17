Ucraina Lavrov | Invio di forze di pace occidentali sarebbe occupazione

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avvertito che qualsiasi dispiegamento di forze di pace occidentali in Ucraina sarà considerato un'”occupazione” da parte del suo Paese. Ha sottolineato che la Russia cercherà garanzie di sicurezza come parte di qualsiasi futuro accordo o risoluzione con l’Ucraina. Intervenendo a un incontro con gli ambasciatori stranieri a Mosca, Lavrov ha aggiunto che, sebbene l’Europa stia cercando di impegnarsi ulteriormente in Ucraina, “ non c’è posto al tavolo dei negoziati “. Ha anche accusato sia l’Europa sia l’Ucraina di cercare di influenzare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e, a sua volta, di compromettere il processo di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

