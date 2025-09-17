Ucraina giorno 1.302 di guerra | le notizie in diretta

Operazione "Sentinella Est", Italia verso la partecipazione ma la Difesa frena. Mosca: "La Nato è già in guerra con noi". Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.302 di guerra: le notizie in diretta

Guerra Ucraina, il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia" - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo- Segnala tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Trump: «Nato smetta di acquistare petrolio russo». Mosca: conquistata nuova area a Dnipro - La Nato ha lanciato la missione «Eastern Sentry», sentinella dell'est, sui confini orientali dell'Europa dopo la pioggia di droni russi sul territorio polacco e si appresta ... Da ilmattino.it