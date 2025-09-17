Ucraina esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia Zelensky | provocazioni

Tv2000.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Ucraina. Continuano le esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia, al confine con l’Europa: provocazioni, secondo il presidente Zelensky, che chiede chiarezza agli Stati Uniti. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

