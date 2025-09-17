Ucciso a colpi di arma da fuoco nel Foggiano | la vittima è Leonardo Ricucci

Un uomo è stato ucciso in una zona impervia di Monte Sant'Angelo nel Foggiano. Al momento si sa che la vittima è il 38enne Leonardo Ricucci. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

