BRUSCIANO (NAPOLI) 17SETTEMBRE 2025 – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno arrestato un uomo accusato di aver partecipato all’omicidio di Fortunato De Longis, avvenuto a Brusciano il 24 marzo 2019. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dopo complesse indagini basate su intercettazioni, riscontri investigativi e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’indagato, ritenuto affiliato al clan “Rega”, avrebbe sparato contro la vittima che viaggiava a bordo di un furgone, mentre un complice – già arrestato nel maggio 2021 – era alla guida del motociclo usato per l’agguato. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Ucciso a Brusciano sei anni fa: arrestato dai carabinieri affiliato clan Rega