Uccise l' ex fidanzata Alessandra Matteuzzi | ergastolo confermato per il killer
Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, il 28enne che uccise l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi il 23 agosto del 2022. Quest'oggi la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per il truce femminicidio, confermando la sentenza pronunciata sia in primo grado che in Appello a carico dell'imputato. " Giustizia. Oggi Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia ", hanno detto gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, che rappresentano i familiari della vittima. La sentenza. Il verdetto è stato emesso dopo circa due ore di camera di consiglio. Gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dal difensore di Padovani, l'avvocato Gabriele Bordoni, accogliendo la richiesta del procuratore generale di confermare l'ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
