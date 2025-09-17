Ancora un'aggressione nel carcere Ucciardone . Un detenuto italiano, con problemi di natura psichiatrica, ha sferrato pugni , calci e morsi a tre agenti della polizia penitenziaria . I poliziotti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dove sono stati dimessi con una prognosi di 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ucciardone - pugni

Ucciardone: pugni, calci e morsi a tre agenti della polizia penitenziaria; Pugni, calci e morsi al carcere Ucciardone: tre agenti feriti da un detenuto; Pugni, calci e morsi a tre agenti penitenziari, Zabatino (Cnpp-Spp): aggressioni che finiscono archiviate.

Pugni, calci e morsi a tre agenti penitenziari, Zabatino (Cnpp-Spp): “aggressioni che finiscono archiviate” - Un detenuto italiano, con problemi di natura psichiatrica, ha sferrato pugni, calci e morsi a tre agenti della polizia penitenziaria. Come scrive grandangoloagrigento.it

Tre agenti penitenziari aggrediti nel carcere Ucciardone, la protesta dei sindacati - Ancora un episodio di violenza all’interno del carcere Ucciardone, a carico di tre agenti della polizia penitenziaria. Si legge su blogsicilia.it