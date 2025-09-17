' Ucci Ucci' | arti e cultura per i bambini di San Giovanni Galermo
Dopo la pausa estiva, nella sede della cooperativa sociale Prospettiva del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, torna “Ucci Ucci”, il progetto culturale e sociale rivolto a famiglie e bambini di San Giovanni Galermo ideato e organizzato, in associazione temporanea di scopo con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ucci - ucci
A San Giovanni Galermo il progetto sociale per ragazzi "Ucci Ucci": si parte con un workshop di canto
Li Ucci Festival torna con un ricco programma a Cutrofiano
Cutrofiano: Li Ucci festival Quindicesima edizione
UCCI Atelier - facebook.com Vai su Facebook
'Ucci Ucci': arti e cultura per i bambini di San Giovanni Galermo; Giovedì 4 settembre, CUTROFIANO (LE), Li Ucci Festival prosegue con la musica di Terrasonora Folk e Zimba ca te passa, vincitori del Premio Folk & World.; Li Ucci Festival torna con un ricco programma a Cutrofiano :: Segnalazione a Lecce.
“Ucci Ucci”, la bellezza senza confini per i bambini del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo - Dopo la pausa estiva, nella sede della cooperativa sociale Prospettiva del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, torna “Ucci Ucci”, il progetto culturale e sociale rivolto a famiglie ... Da blogsicilia.it