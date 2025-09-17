Ubriaco al volante colpisce un' altra auto denunciato un ventenne
Era alla guida con una concentrazione di alcol etilico nel sangue di 2,43 grammi per litro quando, domenica sera verso le 19 in viale Storchi, si è scontrato con un’auto che arrivava da Largo Biagi.Protagonista il conducente di una Toyota proveniente da via Emilia Ovest che, nell’immettersi in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ubriaco al volante? Ora ne paga le conseguenze anche chi sale a bordo
