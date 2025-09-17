Tyler Robinson ora rischia la pena di morte il procuratore | L’omicidio di Charlie Kirk è una tragedia americana Chi sono le altre venti persone nel mirino dell’Fbi
Tyler Robinson, il presunto killer dell’attivista conservatore Charlie Kirk, è stato formalmente accusato di omicidio aggravato. Se riconosciuto colpevole, rischia la pena di morte. “ L’omicidio di Charlie Kirk è una tragedia americana “, ha dichiarato il procuratore della contea dello Utah Jeff Gray. Il pubblico ministero, nel corso dell’udienza tenutasi nelle scorse ore, ha formalmente accusato il 22enne Tyler Robinson di omicidio aggravato, di sparo con arma da fuoco e di intralcio alla giustizia. Adesso il giovane, se dovesse essere ritenuto colpevole, rischia la pena di morte. Kirk è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco il 10 settembre mentre parlava agli studenti della Utah Valley University ed è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Notizie.com
