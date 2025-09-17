Tyler Robinson ha confessato l’omicidio di Charlie Kirk al fidanzato ecco cosa aveva scritto nel messaggio
Tyler Robinson ha lasciato un messaggio al suo partner e coinquilino auto implicandosi nell’omicidio di Charlie Kirk, secondo documenti depositati dall’accusa in tribunale. Il 22enne avrebbe detto al fidanzato di aver ucciso l’attivista di destra perché ne aveva “abbastanza del suo odio”. Robinson scrisse un messaggio al fidanzato: «Lascia perdere. Guarda sotto la mia tastiera». Sotto la tastiera, il suo compagno trovò un biglietto che diceva: «Ho avuto l’opportunità di eliminare Charlie Kirk e lo farò». Tyler Robinson, quando il partner aveva chiesto se non fosse tutto uno scherzo, aveva chiesto di guardare sotto la tastiera del computer. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: tyler - robinson
Tyler Robinson, chi è il killer di Charlie Kirk: 22 anni, residente nello Utah. Trump: «Convinto dal padre a consegnarsi»
Chi è Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk
Omicidio Kirk, il killer è il 22enne Tyler Robinson
Omicidio Kirk, prima udienza di Tyler Robinson in tribunale. Perché rischia la pena di morte - X Vai su X
Tyler Robinson ha lasciato un messaggio al suo partner e coinquilino auto implicandosi nell'omicidio di Charlie Kirk, secondo documenti depositati dall'accusa in tribunale. In conferenza stampa il procuratore distrettuale dello Utah, Jeff Gray, aveva detto che il - facebook.com Vai su Facebook
Charlie Kirk, i messaggi al fidanzato che incastrano Tyler Robinson: ora rischia la pena di morte; Tyler Robinson ha confessato l'omicidio di Charlie Kirk al fidanzato, pm Utah pronto a chiedere pena di morte; «Chiederò la pena di morte per Tyler Robinson»: l'annuncio del procuratore dello Utah. Il killer di Kirk aveva confessato l'omicidio al coinquilino.
Tyler Robinson ha confessato l'omicidio di Charlie Kirk al fidanzato, pm Utah pronto a chiedere pena di morte - Tyler Robinson ha lasciato un messaggio al partner accusandosi dell'omicidio di Charlie Kirk, gli avrebbe detto che ne aveva abbastanza del suo odio ... Lo riporta virgilio.it
Tyler Robinson "non ha confessato e non collabora". Il presunto killer di Charlie Kirk scherzò in chat: "È stato il mio sosia" - "In realtà io sono Charlie Kirk, volevo lasciare la politica così ho ... Riporta huffingtonpost.it