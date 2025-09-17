Tyler Robinson ha confessato l’omicidio di Charlie Kirk al fidanzato ecco cosa aveva scritto nel messaggio

Tyler Robinson ha lasciato un messaggio al suo partner e coinquilino auto implicandosi nell’omicidio di Charlie Kirk, secondo documenti depositati dall’accusa in tribunale. Il 22enne avrebbe detto al fidanzato di aver ucciso l’attivista di destra perché ne aveva “abbastanza del suo odio”. Robinson scrisse un messaggio al fidanzato: «Lascia perdere. Guarda sotto la mia tastiera». Sotto la tastiera, il suo compagno trovò un biglietto che diceva: «Ho avuto l’opportunità di eliminare Charlie Kirk e lo farò». Tyler Robinson, quando il partner aveva chiesto se non fosse tutto uno scherzo, aveva chiesto di guardare sotto la tastiera del computer. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

