2025-09-17 19:41:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Dopo la vittoria in extremis sull’ Inter in campionato e dopo il rocambolesco 4-4 di Champions League contro il Borussia Dortmund, è arrivata un’altra gioia per Manuel Locatelli: questa mattina è nato suo figlio Edoardo. A dare la notizia è stata la compagna Thessa Lacovich su Instagram tramite un post celebrativo che ritrae la coppia con il piccolo nascituro: “ Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu: Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro! “. Gli auguri a Locatelli. Subito il post ha ricevuto molti like e altrettanti commenti di auguri e congratulazioni da parte di compagni di squadra di Locatelli, ex compagni e vip. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – corsa in ospedale per la gioia più bella