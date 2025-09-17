Tutto Sposi Experience | consulenze gratuite sfilate e wedding tourism alla Mostra d’Oltremare

NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – La 36ª edizione di Tutto Sposi Experience torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli nei weekend del 18-19 e 25-26 ottobre, offrendo a futuri sposi e operatori del settore wedding un ricco programma di eventi. Grazie alla Privilege Card, disponibile sul sito ufficiale tuttisposi.it, i visitatori avranno accesso gratuito alla fiera e potranno partecipare a esperienze esclusive: prove di hair style curate da Team Leo, make-up con Benedetta Riccio, consulenze d’arredo con gli architetti Dare’ Casa e incontri con le wedding planner de “Le Lombardine”, formate nell’Accademia di Cira Lombardo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

