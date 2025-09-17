Tutto pronto per la Verdi Street Parade che inaugura il XXV Festival Verdi
La Verdi Street Parade, Tutto nel mondo è burla! inaugura il 25° Festival Verdi e il 10° Verdi Off, sabato 20 settembre dalle ore 18.00, animando gioiosamente strade e piazze del centro storico e dell’oltretorrente di Parma in un percorso ricco di sorprese che parte dal Teatro Regio, percorre Via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
"Tutto nel mondo è burla!": la Verdi street parade inaugura il Festival Verdi e il Verdi Off. Videomapping sulla Pilotta con le musiche di Verdi - Oltre mille artisti, ensemble corali e orchestrali, bande, cantanti, attori, ballerini, acrobati e artisti visivi. Si legge su gazzettadiparma.it
