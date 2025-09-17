Tutto pronto per il Rally Città di Schio

Tuttorally.news | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classica vicentina raggiunge l’edizione numero 33, che si correrà nel fine settimana del 19 e 20 settembre riportando una delle gare più amate nel Triveneto. Tra i protagonisti attesi alla vigilia Giacomo Pasa, Efrem Bianco e Giovanni Costenaro. Dopo un anno di pausa, il RallyCittà di Schio” torna con la sua 33ª edizione, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutto - pronto

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi

L’altro ispettore, tutto pronto per il lancio della fiction Rai girata a Lucca

Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena

Cerca Video su questo argomento: Tutto Pronto Rally Citt224